Военкор Сладков об обострении в Донбассе: Украина стреляет постоянно

Москва, 31 октября. Текущую ситуацию в Донбассе нельзя считать обострением, поскольку обстрелы со стороны Украины проводятся постоянно. Об этом заявил корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что есть статистика огневых инцидентов, согласно которой нарушения режима прекращения огня происходят постоянно. Нынешняя ситуация с обстрелом не является исключением.

«Ну что тут? Тихо-тихо-тихо-тихо и вдруг начали стрелять? Да нет, стреляют постоянно, разрушают позиции народной милиции Донецка и Луганска. Это все в отчетах СЦКК и пресс-службы народных милиций существует. Если посмотреть, не особо это и всплеск», — отметил военкор.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он пояснил, что такое внимание текущей ситуации связано с тем, что произошел захват серой зоны. Кроме того, это прецедент применения турецких беспилотников в регионе, где живут русские люди. Это иллюстрация того, что будет с остальным Донбассом, если туда придет Украина.

Ранее стало известно, что пользователи Facebook раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за применение оружия в Донбассе. Глава государства заявил, что беспилотники были использованы для защитных целей.