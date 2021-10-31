Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 07:48
07:43
Общество
Иммунолог Новис посоветовала принимать витамин D для укрепления иммунитета
07:41
Общество
Ночные морозы установятся в ближайшие дни в азиатской части России
07:23
Общество
Петрушка повышает риск образования тромбов в 20 раз из-за витамина К
07:22
Политика
Военкор Сладков об обострении в Донбассе: Украина стреляет постоянно
07:21
Общество
Эпидемиолог Руженцова: постковидный синдром меняет голос человека
07:21
Общество
Странный привкус во рту может указывать на опухоль головного мозга
07:20
Общество
Количество моделей на российском авторынке за семь лет уменьшилось на треть
07:19
Политика
Военкор Сладков: Украина ищет поводы затянуть минский процесс
07:19
Шоу-бизнес
Джейк Джилленхол снимется в «Переводчике» Гая Ричи
07:18
Политика
Госсекретарь США Блинкен встретиться с главой МИД Китая Ваном на саммите G20
Все новости

Военкор Сладков об обострении в Донбассе: Украина стреляет постоянно
Политика
Военкор Сладков об обострении в Донбассе: Украина стреляет постоянно
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 октября. Текущую ситуацию в Донбассе нельзя считать обострением, поскольку обстрелы со стороны Украины проводятся постоянно. Об этом заявил корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что есть статистика огневых инцидентов, согласно которой нарушения режима прекращения огня происходят постоянно. Нынешняя ситуация с обстрелом не является исключением.

«Ну что тут? Тихо-тихо-тихо-тихо и вдруг начали стрелять? Да нет, стреляют постоянно, разрушают позиции народной милиции Донецка и Луганска. Это все в отчетах СЦКК и пресс-службы народных милиций существует. Если посмотреть, не особо это и всплеск», — отметил военкор.

Военкор Сладков об обострении в Донбассе: Украина стреляет постоянно
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он пояснил, что такое внимание текущей ситуации связано с тем, что произошел захват серой зоны. Кроме того, это прецедент применения турецких беспилотников в регионе, где живут русские люди. Это иллюстрация того, что будет с остальным Донбассом, если туда придет Украина.

Ранее стало известно, что пользователи Facebook раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за применение оружия в Донбассе. Глава государства заявил, что беспилотники были использованы для защитных целей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Военкор Сладков об обострении в Донбассе: Украина стреляет постоянно
украина донбасс Сладков
Комментировать