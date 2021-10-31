Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 07:48
07:43
Общество
Иммунолог Новис посоветовала принимать витамин D для укрепления иммунитета
07:41
Общество
Ночные морозы установятся в ближайшие дни в азиатской части России
07:23
Общество
Петрушка повышает риск образования тромбов в 20 раз из-за витамина К
07:22
Политика
Военкор Сладков об обострении в Донбассе: Украина стреляет постоянно
07:21
Общество
Эпидемиолог Руженцова: постковидный синдром меняет голос человека
07:21
Общество
Странный привкус во рту может указывать на опухоль головного мозга
07:20
Общество
Количество моделей на российском авторынке за семь лет уменьшилось на треть
07:19
Политика
Военкор Сладков: Украина ищет поводы затянуть минский процесс
07:19
Шоу-бизнес
Джейк Джилленхол снимется в «Переводчике» Гая Ричи
07:18
Политика
Госсекретарь США Блинкен встретиться с главой МИД Китая Ваном на саммите G20
Все новости

Эпидемиолог Руженцова: постковидный синдром меняет голос человека
Общество
Эпидемиолог Руженцова: постковидный синдром меняет голос человека
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 31 октября. При дельта-штамме постковидный синдром нередко выражается в изменении голоса, более повышенной утомляемости и снижении когнитивных функций, сообщила эпидемиолог Татьяна Руженцова.

В настоящее время врачи чаще отмечают изменения голоса, длительные воспалительные изменения носоглотки, более выраженную утомляемость, нарушения памяти и снижение когнитивных функций, отметила в беседе с ТАСС замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Кроме того, при постковидном синдроме сейчас случаются желудочно-кишечные расстройства, повышение восприимчивости к другим инфекциям и более выраженные поражения сердца и легких, уточнила Руженцова.

«Точных цифр пока нет, но в целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», — рассказала Руженцова.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вакцинация против коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние человека, он перенесет прививку как обычные люди.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эпидемиолог Руженцова: постковидный синдром меняет голос человека
здоровье коронавирус постковидный синдром
Комментировать