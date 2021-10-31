Эпидемиолог Руженцова: постковидный синдром меняет голос человека

Москва, 31 октября. При дельта-штамме постковидный синдром нередко выражается в изменении голоса, более повышенной утомляемости и снижении когнитивных функций, сообщила эпидемиолог Татьяна Руженцова.

В настоящее время врачи чаще отмечают изменения голоса, длительные воспалительные изменения носоглотки, более выраженную утомляемость, нарушения памяти и снижение когнитивных функций, отметила в беседе с ТАСС замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Кроме того, при постковидном синдроме сейчас случаются желудочно-кишечные расстройства, повышение восприимчивости к другим инфекциям и более выраженные поражения сердца и легких, уточнила Руженцова.

«Точных цифр пока нет, но в целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома», — рассказала Руженцова.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вакцинация против коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние человека, он перенесет прививку как обычные люди.