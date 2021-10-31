Москва, 31 октября. Количество моделей на российском авторынке за семь лет уменьшилось на треть

Семь лет назад дистрибуторы продавали в России 442 модели автомобилей, в текущем году показатель сократился до 299 моделей. С 2014 года отечественный авторынок покинули 143 модели, сообщает агентство «Автостат».

Больше всего пострадали американские и японские марки. Первых за семь лет осталось всего 14 моделей –65%, вторых — 54 (–43%)

Компания Kia ранее показала модернизированный для российского рынка купе-кроссовер XCeed. Продажи новинки начнутся в брендовых дилерских центрах России с 15 ноября 2021 года. В Россию рестайлинговый Kia XCeed поступит в четырех комплектациях — Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Авто будет доступно с двумя бензиновыми турбомоторами — 150-сильным 1,5-литровым и 200-сильным 1,6-литровым — в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.