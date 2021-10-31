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Военкор Сладков: Украина ищет поводы затянуть минский процесс
Политика
Военкор Сладков: Украина ищет поводы затянуть минский процесс
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 октября. Украинская сторона ищет любые возможности и поводы, чтобы помогли бы затормозить процесс реализации Минских соглашений. Об этом заявил корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт рассказал, что представители Киева нередко игнорируют переговорный процесс. Часто бывает так, что они предпочитают виртуальное общение, когда как сторона ЛДНР присутствует очно.

«Либо занимаются сбором претензий к участникам переговорного процесса, которые по общему решению вне претензий. Кто-то находится под следствием украинским, кто-то объявлен преступником, кого-то, тем не менее, приглашают», — отметил Сладков.

Военкор Сладков: Украина ищет поводы затянуть минский процесс
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что иногда Киев и вовсе решается на обострение ситуации. В результате диалог вновь возвращается к процессу прекращения огня. Донецк и Луганск хотят реализовать Минские соглашения, в отличие от Киева, но ему не давали команду разрушить переговоры, что приводит к подобным действиям.

Ранее стало известно, что три мирных жителя получили ранения при обстреле западной окраины Горловки подразделениями ВСУ. В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) говорится, что украинские военные также обстреляли поселок Тельманово на юге республики из 152-миллиметровой артиллерии.

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украина донбасс минские соглашения александр сладков
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