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Джейк Джилленхол снимется в «Переводчике» Гая Ричи

  /   Обновлено: 31 октября 2021 07:19
Шоу-бизнес
Джейк Джилленхол снимется в «Переводчике» Гая Ричи
Global Look Press  /  Rocco Spaziani/Spaziani

Лос-Анджелес, 31 октября. Актер Джейк Джилленхол сыграет роль сержанта Джона Кинли в «Переводчике», предстоящем боевике о войне в Афганистане от режиссера Гая Ричи.

Британский постановщик известен благодаря кинолентам в криминальном жанре. Среди его работ выделяются «Большой куш», «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни мл. Последней его кинолентой является боевик «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом. Об этом сообщает ScreenRant.

Стало известно, что теперь Ричи снимет «Переводчика» с Джилленхолом в главной роли. В фильме будет рассказано о сержанте Джоне Кинли и его переводчике Ахмеде, чье подразделение попало в засаду в Афганистане. Сообщается, что режиссер вдохновился этой историей после того как услышал о реальном жизненном опыте ветеранов и их переводчиков.

Джейк Джилленхол снимется в «Переводчике» Гая Ричи
wikipedia.org / Kathy Hutchins / CC BY-SA 4.0

Помимо режиссуры, Ричи написал сценарий вместе с Марном Дэвисом и Иваном Аткинсоном, которые работали с ним над «Гневом человеческим». Ожидается, что съемочный процесс начнется в январе 2022 года.

Ранее стало известно, что актер Уилл Смит на своем официальном YouTube-канале опубликовал трейлер сериала «Лучшая форма моей жизни», в котором рассказывает о своем похудении.

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