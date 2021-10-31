Джейк Джилленхол снимется в «Переводчике» Гая Ричи

Лос-Анджелес, 31 октября. Актер Джейк Джилленхол сыграет роль сержанта Джона Кинли в «Переводчике», предстоящем боевике о войне в Афганистане от режиссера Гая Ричи.

Британский постановщик известен благодаря кинолентам в криминальном жанре. Среди его работ выделяются «Большой куш», «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни мл. Последней его кинолентой является боевик «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом. Об этом сообщает ScreenRant.

Стало известно, что теперь Ричи снимет «Переводчика» с Джилленхолом в главной роли. В фильме будет рассказано о сержанте Джоне Кинли и его переводчике Ахмеде, чье подразделение попало в засаду в Афганистане. Сообщается, что режиссер вдохновился этой историей после того как услышал о реальном жизненном опыте ветеранов и их переводчиков.

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Помимо режиссуры, Ричи написал сценарий вместе с Марном Дэвисом и Иваном Аткинсоном, которые работали с ним над «Гневом человеческим». Ожидается, что съемочный процесс начнется в январе 2022 года.

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