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Госсекретарь США Блинкен встретиться с главой МИД Китая Ваном на саммите G20
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Госсекретарь США Блинкен встретиться с главой МИД Китая Ваном на саммите G20

  /   Обновлено: 31 октября 2021 07:18
Политика
Госсекретарь США Блинкен встретиться с главой МИД Китая Ваном на саммите G20
Global Look Press  /  Francisco Canedo / Xinhua

Рим, 31 октября. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ваном И в Риме запланирована на воскресенье.

Встреча должна пройти в 9:30 по московскому времени. До встречи состоится протокольная съемка. Остальные подробности не раскрываются. Об этом сообщается в расписании руководителя американского внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу.

В документе также сообщается, что Блинкен встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Ый Еном в 12:30 того же дня. Госсекретарь США сопровождает американского лидера Джозефа Байдена на саммите Группы двадцати (G20), который проходит в Риме.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров не планировал встречаться с представителями США на саммите G20. На 31 октября у Лаврова назначена встреча с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и участие в мероприятиях саммита.

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