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Изрисовавшим стену Тульского кремля вандалам грозит штраф до 3 миллионов рублей
Происшествия
Изрисовавшим стену Тульского кремля вандалам грозит штраф до 3 миллионов рублей
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Тула, 31 октября. Вандалам, которые нарисовали слово «Успех» на стене Тульского Кремля, грозит штраф до трех миллионов рублей. Граффити появилось в субботу.

В Сети были опубликованы кадры с места инцидента. Судя по снимкам, вандалов в данный момент разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Преступникам грозит наказание по статье 243 УК России «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Эта статья подразумевает под собой штраф до 3 миллионов рублей, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на этот же период. Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства акта вандализма.

Тульский Кремль — это памятник оборонного зодчества XVI века. Основную реставрацию крепости закончили в 2020 году. Работы были приурочены к подготовке и празднику 500-летия возведения памятника.

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