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Нью-Йорк назвали худшим местом для встречи зомби-апокалипсиса из-за количества могил
Общество
Нью-Йорк назвали худшим местом для встречи зомби-апокалипсиса из-за количества могил
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Нью-Йорк, 31 октября. Нью-Йорк оказался самым худшим местом для встречи зомби-апокалипсиса из-за большого количества могил. Об этом написала газета New York Post со ссылкой на исследование, которое провели по случаю празднования Хеллоуина.

Так, аналитики посчитали, что на территории Нью-Йорка находится 9730 кладбищ, на которых захоронено 12,7 млн человек. Газета отметила, что на улицах города зомби будет намного больше, чем где-либо еще.

Находящиеся по соседству с Нью-Йорком американские штаты Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Джерси и Коннектикут расположились на втором, десятом, 12 и 29 местах соответственно. Самыми безопасными местами в США в случае восстания мертвых окажутся штаты Аляска, Вайоминг, Невада, Гавайи и Делавэр.

Недавно ученые Кембриджского университета в Великобритании заявили, что природные катаклизмы и антропогенные причины могут привести к апокалипсису на Земле.

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апокалипсис нью-йорк зомби
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