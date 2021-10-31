Нью-Йорк назвали худшим местом для встречи зомби-апокалипсиса из-за количества могил

Нью-Йорк, 31 октября. Нью-Йорк оказался самым худшим местом для встречи зомби-апокалипсиса из-за большого количества могил. Об этом написала газета New York Post со ссылкой на исследование, которое провели по случаю празднования Хеллоуина.

Так, аналитики посчитали, что на территории Нью-Йорка находится 9730 кладбищ, на которых захоронено 12,7 млн человек. Газета отметила, что на улицах города зомби будет намного больше, чем где-либо еще.

Находящиеся по соседству с Нью-Йорком американские штаты Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Джерси и Коннектикут расположились на втором, десятом, 12 и 29 местах соответственно. Самыми безопасными местами в США в случае восстания мертвых окажутся штаты Аляска, Вайоминг, Невада, Гавайи и Делавэр.

Недавно ученые Кембриджского университета в Великобритании заявили, что природные катаклизмы и антропогенные причины могут привести к апокалипсису на Земле.