Жителям Сахалина пообещали метель и сильный ветер 1 ноября

Южно-Сахалинск, 31 октября. Первый день ноября начнется для жителей Северо-Курильска со снегопада. В течение всего дня ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха будет составлять плюс два градуса, ощущаться будет как минус пять градусов. Северо-западный ветер усилится, его скорость будет достигать 20 м/с.

В Курильском районе прогнозируются дожди в дневное время суток. Утром вероятен туман. Столбики термометров покажут плюс восемь градусов.

На севере Сахалина ожидается переменная облачность. Утром небо будет пасмурным. Солнце порадует жителей во второй половине дня. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит ноль градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус десяти градусов, передает SKR.SU.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, что зима в России будет холодной из-за влияния арктического антициклона.