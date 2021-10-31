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ПФР: пациенты больниц могут получить пенсии через доверенность на родственника
Общество
ПФР: пациенты больниц могут получить пенсии через доверенность на родственника
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Томск, 31 октября. Филиал Пенсионного фонда России по Томской области назвал способ оформить пенсию для граждан, которые находятся на лечении в больнице.

Пенсионеры, которые находятся на длительном стационарном лечении, не могут получить вовремя положенные выплаты через почтовое отделение или почтальона. Однако пенсию можно получить с помощью доверенности.

«В этом случае им следует оформить доверенность на близкого родственника и заверить документ у главврача», — заявили в ПФР.

Ранее россиянам рассказали о порядке назначения пенсий в 2021 году. Чтобы получить государственное страховое пособие, человеку требуется соблюсти ряд определенных условий. Эти пункты включают достижение пенсионного возраста, наличие требуемого трудового стажа и фиксированное число пенсионных коэффициентов. В том году право получать страховые выплаты имеют родившиеся в первой половине 1965 года женщины, а также мужчины, день рождения которых приходится на первые шесть месяцев 1960 года.

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