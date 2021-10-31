Кандидаты от правящей партии Грузии на выборах победили в большинстве городов

Тбилиси, 31 октября. Кандидаты в градоначальники от правящей партии Грузии победили на местных выборах в 19 из 20 городов, сообщает ЦИК страны.

Жители Грузии в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. После обработки бюллетеней примерно с 97% участков действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе набирает 55,6% голосов. Он побеждает во втором туре.

Также граждане Грузии выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур прошел 2 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на нем набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

Ранее стало известно, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили имел два плана, когда собирался возвращаться на родину. Об этом рассказал директор Института Политических Исследований Сергей Марков.