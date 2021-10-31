Автоэксперт Колодочкин развенчал миф о температуре горения бензина АИ-100

Москва, 31 октября. Автоэксперт Михаил Колодочкин назвал три важных факта о бензине АИ-100, который часто предлагают на российских автозаправках.

Каждый автомобиль нуждается в топливе, которое предусмотрено производителем, отмечает специалист. Другие виды бензина могут нанести вред двигателю, сообщил Колодочкин в журнале «За рулем».

Автоэксперт отметил, что октановое число бензина не говорит о более высокой температуре его горения. Оно показывает степень устойчивости топлива к взрывному неконтролируемому горению в цилиндрах. Бензин АИ‑100 является эволюцией 98-го, поэтому такое топливо не дает дополнительной нагрузки на двигатель, но снижает вредные выбросы, заключил специалист.

Ранее директор по сервису и запасным частям Volkswagen Константин Епанешников посоветовал в зимний период заправлять машину топливом, которое рекомендует производитель. По его словам, в случае беспечного отношения к данному вопросу водитель может столкнуться с поломкой двигателя.