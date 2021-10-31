Психолог Коннолли объяснила частую мастурбацию недостатком открытости с партнером

Вашингтон, 31 октября. Женщины часто прибегают к мастурбации в случае, когда стесняются признаться своему партнеру, что не достигли оргазма. Это не значит, что женщине не хватает любимого человека, и она таким образом пытается подавить желание секса с другими, сообщила психотерапевт Памела Коннолли.

Один из читателей The Guardian обратился к специалисту, чтобы разрешить сложную и деликатную проблему, которая возникла в его отношениях с супругой. Мужчина сообщил, что жена регулярно ублажает себя вибратором, когда он не дома. И при этом у него всякий раз впечатление, что на мужа ее внимания и сил уже не остается. По словам британца, он начинает думать, что жене больше нужна секс-игрушка, а не его тело, однако женщина не может дать никаких удовлетворительных объяснений своему пристрастию.

«Многих мужчин вибратор пугает: они видят в нем эрзац-член, что зачастую не соответствует действительности. Ваша жена вполне может пользоваться вибратором для стимуляции клитора», — пояснила эксперт.

Многие женщины вообще не получают оргазма от полового акта из-за недостаточной стимуляции клитора. В этом случае женщине приходится стимулировать себя самостоятельно, на этот раз с гарантированным результатом при помощи специального приспособления для этих целей, заключила психолог.

Есть и подводные камни. Например, слишком частая мастурбация у подростков может привести к неудачам в отношениях, так как молодой человек будет быстро терять интерес к своей девушке и начинать поиск новых. Также юноши могут начать комплексовать, потому что проигрывают в сравнении с актерами.