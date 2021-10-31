Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 07:46
07:43
Общество
Иммунолог Новис посоветовала принимать витамин D для укрепления иммунитета
07:41
Общество
Ночные морозы установятся в ближайшие дни в азиатской части России
07:23
Общество
Петрушка повышает риск образования тромбов в 20 раз из-за витамина К
07:22
Политика
Военкор Сладков об обострении в Донбассе: Украина стреляет постоянно
07:21
Общество
Эпидемиолог Руженцова: постковидный синдром меняет голос человека
07:21
Общество
Странный привкус во рту может указывать на опухоль головного мозга
07:20
Общество
Количество моделей на российском авторынке за семь лет уменьшилось на треть
07:19
Политика
Военкор Сладков: Украина ищет поводы затянуть минский процесс
07:19
Шоу-бизнес
Джейк Джилленхол снимется в «Переводчике» Гая Ричи
07:18
Политика
Госсекретарь США Блинкен встретиться с главой МИД Китая Ваном на саммите G20
Все новости

Россия и Бразилия обсуждают контракт на поставку ЗРПК «Панцирь-С1»
Армия
Россия и Бразилия обсуждают контракт на поставку ЗРПК «Панцирь-С1»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 31 октября. Россия и Бразилия обсуждать вероятную сделку по покупке зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», заявил замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук.

В ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 Пунчук отметил, что вопрос приобретения «Панцирь-С1» бразильской стороной с повестки дня не снят, он «продолжает обсуждаться». Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству уточнил, что Бразилия ранее проявила интерес к закупке российских ЗРПК.

«Бразилия активно прорабатывала вопрос приобретения современного российского комплекса «Панцирь-С1». Это было связано с необходимостью обеспечения безопасности проводимых в то время в стране важных международных мероприятий», — цитирует Пунчука ТАСС.

Переговоры на эту тему ведутся с 2013 года. Возглавлявший в 2016 году ФСВТС Александр Фомин заявлял о готовности Бразилии приобрести российские комплексы. Но контракт не подписан до сих пор из-за внутренних проблем Бразилии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что дальность поражения комплекса «Панцирь» значительно выросла. Техника российского производства способна эффективно бороться с воздушной угрозой, подчеркнул министр.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Россия и Бразилия обсуждают контракт на поставку ЗРПК «Панцирь-С1»
бразилия вооружение панцирь-с зрпк
Комментировать