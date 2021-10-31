Россия и Бразилия обсуждают контракт на поставку ЗРПК «Панцирь-С1»

Москва, 31 октября. Россия и Бразилия обсуждать вероятную сделку по покупке зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», заявил замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук.

В ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 Пунчук отметил, что вопрос приобретения «Панцирь-С1» бразильской стороной с повестки дня не снят, он «продолжает обсуждаться». Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству уточнил, что Бразилия ранее проявила интерес к закупке российских ЗРПК.

«Бразилия активно прорабатывала вопрос приобретения современного российского комплекса «Панцирь-С1». Это было связано с необходимостью обеспечения безопасности проводимых в то время в стране важных международных мероприятий», — цитирует Пунчука ТАСС.

Переговоры на эту тему ведутся с 2013 года. Возглавлявший в 2016 году ФСВТС Александр Фомин заявлял о готовности Бразилии приобрести российские комплексы. Но контракт не подписан до сих пор из-за внутренних проблем Бразилии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что дальность поражения комплекса «Панцирь» значительно выросла. Техника российского производства способна эффективно бороться с воздушной угрозой, подчеркнул министр.