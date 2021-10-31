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Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Тоттенхэм» со счетом 3:0
Спорт
Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Тоттенхэм» со счетом 3:0
instagram.com  /  @cristiano

Лондон, 31 октября. Гол и результативная передача португальского нападающего Криштиану Роналду помогли «Манчестер Юнайтед» одержать победу со счетом 3:0 над «Тоттенхэм Хотспур» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги.

Роналду открыл счет в матче на 39-й минуте матча, забив с очень острого угла после передачи Бруну Фернандеша. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу «красных дьяволов». На 64-й минуте встрече Роналду сделал передачу нападающему Эдинсону Кавани, который отправил мяч в ворота. В концовке игры форвард Маркус Рашфорд сделал счет разгромным.

Ранее Криштиану Роналду признался, что его возлюбленная, испанская модель Джорджина Родригес беременна, а пара ждет сразу двоих малышей. О скором прибавлении в семействе футболист рассказал в своем аккаунте в Instagram, спортсмен опубликовал снимок со своей беременной девушкой.

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футбол роналду мю
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