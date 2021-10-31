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Росздравнадзор отметил стабилизацию динамики заболеваемости COVID-19 в Удмуртии
Общество
Росздравнадзор отметил стабилизацию динамики заболеваемости COVID-19 в Удмуртии
wikipedia.org  /  SShenja / CC BY-SA 4.0

Ижевск, 31 октября. Прибывшая в Удмуртию делегация Росздравнадзора отметила стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе. Об этом сообщил зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Ранее глава Минздрава России поручил руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой и ее заместителям отправится в регионы со сложной санитарно-эпидемиологической ситуация для оказания методической помощи.

На своей странице в Instagram Пинчук написала, что коллеги из Москвы дали оценку и отметили стабилизацию ситуации с коронавирусом в Удмуртии. В настоящее время в регионе перепрофилированы 22 медицинские организации на 3 980 мест, свободны 21% ковидных коек.

Темпы вакцинации против COVID-19 увеличились в 4,5 раза. Ежедневно в Удмуртии прививаются до 10 тыс. человек.

Ранее главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова постановила ужесточить нормативы вакцинации для сотрудников различных предприятий.

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