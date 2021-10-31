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«Калашников» ведет переговоры с компаниями из Латинской Америки по производству оружия
Армия
«Калашников» ведет переговоры с компаниями из Латинской Америки по производству оружия
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Лима, 31 октября. Группа компаний (ГК) «Калашников» ведет переговоры с несколькими латиноамериканскими компаниями об организации совместного производства стрелкового оружия.

Отмечается, что каких-либо твердых договоренностей еще не достигнуто. ГК намерена рассмотреть производство стрелкового оружия в странах Латинской Америке, в том числе в Бразилии. Об этом во время международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщили в пресс-службе ГК «Калашников», информирует ТАСС.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какое российское оружие привлечет особое внимание в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021, которая проходит в Перу. Он отметил, что в первую очередь должны заинтересовать российские комплексы противовоздушной обороны.

Ранее власти России и Китая договорились уведомлять друг друга о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей до конца 2030 года. Об этом пишет «Парламентская газета».

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