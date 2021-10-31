ПФР напомнил о правах пенсионеров на получение накопительных выплат

, 31 октября. Некоторые группы россиян имеют право на получение не только страховой, но и накопительной пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Накопительная пенсия формируется у россиян старше 1967 года рождения в случае, если они сделали соответствующий выбор до 2015 года. У граждан 1996 года рождения и старше пенсионные накопления могут формироваться благодаря добровольным взносам по программе софинансирования, вступить в которую можно было до 2015 года, а также за счет средств маткапитала.

Мужчины 1953-1966 и женщины 1957-1966 годов рожденияуже имеют пенсионные накопления. С 2002 по 2004 года на них выплачивались специальные пособия на накопительную пенсию. В связи с изменениями в законодательстве эти отчисления прекратились в 2005 году.

ПФР напоминает, по закону за счет пенсионных средств могут осуществляться четыре выплаты. Речь идет о разовой единовременной выплате, бессрочной ежемесячной выплате накопительной пенсии, срочной пенсионной выплате (ежемесячно в течение десяти лет и дольше), а также разовой выплате пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина.