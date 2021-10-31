Экономист Маслов спрогнозировал курс рубля до конца 2021 года

Москва, 31 октября. Рост курса рубля, продолжающийся в последнее время, вызван подорожанием газа. Однако уже в пятницу цена голубого топлива за тысячу кубометров упала до 900 долларов. В начале октября цен была в два раза выше — 1900 долларов.

По прогнозу аналитика ФГ «ФИНАМ» Андрея Маслова, курс рубля в ближайшее время будет колебаться от 69 до 72 рублей за доллар. Также в IV квартал 2021 года ожидается, что стоимость рубля установится в значениях 71,5-74 рубля за доллар.

Небольшое ослабление рубля стоит ожидать после заседания ФРС 3 ноября. Об этом информирует «Российская газета».

Западные страны готовятся повышать ключевые ставки в ближайшем будущем с минимальных уровней. Небольшие изменения смогут привлечь инвесторов, которые привыкли к доходности, близкой к нулю. Это позволит укрепить свои позиции для американской валюты.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял, что неопределенность с итогами заседания американской ФРС затруднят возобновление роста курса рубля в начале следующей недели. Но если риторика регулятора США не испугает мировые рынки и цены на нефть не ускорят снижение, российская валюта сможет укрепиться.

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых 22 октября. После этого решения курс доллара упал до 69, 91 рубля, что стало минимальным значением с июня 2020 года. Об этом пишет «Парламентская газета».