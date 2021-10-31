Американский певец Джон Бон Джови заболел COVID-19 и отменил концерт

Майами, 31 октября. Американский музыкант Джон Бон Джови заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило местное ТВ.

Отмечается, что Бон Джови получил положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим музыкант не вышел на свое выступление в Майами-Бич.

Несмотря на его отсутствие, остальные участники группы появились на сцене перед зрителями на южном пляже Loews. Песни исполнились без участия фронтмена.

Ранее американская модель Хлои Кардашьян рассказала своим фанатам, что заразилась коронавирусом и находится на самоизоляции дома. Она также отметила, что заболела ее дочь. Из-за болезни Кардашьян перенесла несколько мероприятий.