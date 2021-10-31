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В Сети появились фотографии со съемок фильма «Тор-4»

  /   Обновлено: 31 октября 2021 05:51
Шоу-бизнес
В Сети появились фотографии со съемок фильма «Тор-4»
Кадр из фильма «Тор: Рагнарек»

Лос-Анджелес, 31 октября. Актеры Натали Портман и Крис Хемсворт были замечены на съемочной площадке фильма «Тор: любовь и гром». В Сеть попали фотографии с производственного процесса.

В настоящий момент сюжет кинокомикса остается нераскрытым, но известно, что Кристиан Бэйл сыграет главного антагониста Горра, охотника на богов. Актерский состав сейчас находится на съемках, что подтверждается многочисленными утечками фотографий в интернете. Пользователь Mighty Foster поделился свежими снимками через Twitter.

«Окей, они 100% снимают сцену воспоминаний в «Тор: любовь и гром». У Натали Портман всегда были короткие волосы в других сценах фильма, но теперь она носит парик», — подписал пост автор.

Он добавил, что, возможно, режиссер Тайка Вайтити таким образом решил объяснить, где была Джейн Фостер с момента событий второй части. После ее выхода в киновселенной Marvel вышло несколько кинолент, в которых не объясняли, куда пропал персонаж Натали Портман.

«Тор: любовь и гром» должен выйти на экранах кинотеатров 8 июля 2022 года. Участие в съемках приняли Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Кристиан Бейл, Мелисса Маккарти и Рассел Кроу.

Ранее стало известно, что фильм «Первый мститель: Противостояние» мог остаться без знаменитой драки Капитана Америки и Железного человека. Против этого эпизода выступала студия Marvel.

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кино марвел тор-4 тор: любовь и гром
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