В Сети появились фотографии со съемок фильма «Тор-4»

Лос-Анджелес, 31 октября. Актеры Натали Портман и Крис Хемсворт были замечены на съемочной площадке фильма «Тор: любовь и гром». В Сеть попали фотографии с производственного процесса.

В настоящий момент сюжет кинокомикса остается нераскрытым, но известно, что Кристиан Бэйл сыграет главного антагониста Горра, охотника на богов. Актерский состав сейчас находится на съемках, что подтверждается многочисленными утечками фотографий в интернете. Пользователь Mighty Foster поделился свежими снимками через Twitter.

«Окей, они 100% снимают сцену воспоминаний в «Тор: любовь и гром». У Натали Портман всегда были короткие волосы в других сценах фильма, но теперь она носит парик», — подписал пост автор.

Okay, they are 100% filming a flashback scene for Thor Love and Thunder. Natalie Portman always had short hair in the other scenes for the movie, but now she's wearing a wig from TDW.#thorloveandthunder #janefoster pic.twitter.com/HJoazEDzMz — Mighty Foster (@NaberriePower) October 30, 2021

Он добавил, что, возможно, режиссер Тайка Вайтити таким образом решил объяснить, где была Джейн Фостер с момента событий второй части. После ее выхода в киновселенной Marvel вышло несколько кинолент, в которых не объясняли, куда пропал персонаж Натали Портман.

«Тор: любовь и гром» должен выйти на экранах кинотеатров 8 июля 2022 года. Участие в съемках приняли Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Кристиан Бейл, Мелисса Маккарти и Рассел Кроу.

Ранее стало известно, что фильм «Первый мститель: Противостояние» мог остаться без знаменитой драки Капитана Америки и Железного человека. Против этого эпизода выступала студия Marvel.