В Сети появились фотографии со съемок фильма «Тор-4»

Лос-Анджелес, 31 октября. Актеры Натали Портман и Крис Хемсворт были замечены на съемочной площадке фильма «Тор: любовь и гром». В Сеть попали фотографии с производственного процесса.

В настоящий момент сюжет кинокомикса остается нераскрытым, но известно, что Кристиан Бэйл сыграет главного антагониста Горра, охотника на богов. Актерский состав сейчас находится на съемках, что подтверждается многочисленными утечками фотографий в интернете. Пользователь Mighty Foster поделился свежими снимками через Twitter.

Okay, they are 100% filming a flashback scene for Thor Love and Thunder. Natalie Portman always had short hair in the other scenes for the movie, but now she's wearing a wig from TDW.#thorloveandthunder #janefoster pic.twitter.com/HJoazEDzMz