Киев, 31 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ применяли турецкий беспилотник Bayraktar в защитных целях, что вызвало широкую реакцию среди общественности.

Глава государства подчеркнул, что Киев не нарушал Минские соглашения, и в этом формате он продолжит действовать. Речь украинского лидера обсудили на странице издания «Страна.ua» в Facebook.

«Украина будет бомбить Донбасс. Так можно расценивать заявление о применении наступательного вооружения…» — отметил Telema.

Сергей С. уверен, что таким образом Украина провоцирует Россию. Москве это невыгодно, поскольку еще не запущен «Северный поток — 2».

«Очередной гарант мира переходит в глашатаи гаранта войны. Был уже такой, улетел пролетом на последних выборах. А также я помню, как Зеленский на США наезжал, а теперь зализывает опалу… Оно там, сверху, можно и о войне порассуждать, не ему воевать», — не понимает Анджела.

Алексей Ю. подчеркнул, что так Украина не добьется мира. При этом Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал согражданам завершить войну в Донбассе, и люди ему поверили.

Ранее политолог Андрей Сидоров заявил, что резонансная статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Украину показала, что с властями Киева Москве не о чем разговаривать. По его мнению, эта страна является хорошим примером несостоявшегося государства.