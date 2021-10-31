Южнокорейский аналог российского истребителя Checkmate показали в Перу

Перу, 31 октября. Южнокорейский истребитель KF-21 первые представлен в Латинской Америке на выставке вооружений SITDEF 2021, прошедшей в Перу.

Аппарат представляет собой аналог новейшего российского боевого однодвигательного самолета Checkmate. Презентация KF-21 стала первой демонстрацией данного боевого самолета в регионе Латинской Америки, информирует ТАСС.

Максимальная взлетная масса составит 25 600 килограмм. Самолет сможет развивать скорость до 2 200 километров в час и брать на себя полезную нагрузку до 7 700 килограмм. KF-21 будет способен нести вооружение на 10 точках подвески, а также получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. При этом может иметь одно или два сиденья.

Недавно впервые после окончания Второй мировой войны на палубу японского авианосца 3 октября 2021 года совершил посадку истребитель 5-го поколения F-35B. Это переломный момент вооруженных сил Японии, поскольку он обозначил возвращение страны в группу авианосных держав.