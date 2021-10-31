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Транспорт назвали самым распространенным местом для заражения коронавируса

  /   Обновлено: 31 октября 2021 05:26
Общество
Транспорт назвали самым распространенным местом для заражения коронавируса
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александра Мельник

Ростов-на-Дону, 31 октября. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что чаще всего люди заражаются коронавирусом в ограниченных пространствах.

Среди таких пространств Ковалев назвал общественный транспорт. Об этом специалист заявил на брифинге в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает «Российская газета».

«Когда, находясь в закрытом салоне, подавляющее число пассажиров игнорирует средства безопасности и не надевает защитные маски. Риск заражения максимален и в любых других помещениях», — заявил Ковалев.

При этом он добавил, что нерабочие дни в России были введены для того, чтобы разорвать цепочку передачи вируса. Поэтому в это время лучше не отправляться в путешествия, так как это нецелесообразно. Ковалев призвал покидать дом только при необходимости.

Ранее эпидемиолог Вадим Покровский призвал подавать в суд за умышленное заражение коронавирусом. Он пояснил, что здесь может применяться закон о преднамеренном распространении инфекционных болезней.

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