Транспорт назвали самым распространенным местом для заражения коронавируса

Ростов-на-Дону, 31 октября. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что чаще всего люди заражаются коронавирусом в ограниченных пространствах.

Среди таких пространств Ковалев назвал общественный транспорт. Об этом специалист заявил на брифинге в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает «Российская газета».

«Когда, находясь в закрытом салоне, подавляющее число пассажиров игнорирует средства безопасности и не надевает защитные маски. Риск заражения максимален и в любых других помещениях», — заявил Ковалев.

При этом он добавил, что нерабочие дни в России были введены для того, чтобы разорвать цепочку передачи вируса. Поэтому в это время лучше не отправляться в путешествия, так как это нецелесообразно. Ковалев призвал покидать дом только при необходимости.

Ранее эпидемиолог Вадим Покровский призвал подавать в суд за умышленное заражение коронавирусом. Он пояснил, что здесь может применяться закон о преднамеренном распространении инфекционных болезней.