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Аналитик Крылова: цены на нефть будут колебаться в районе 82-85 долларов
Экономика
Аналитик Крылова: цены на нефть будут колебаться в районе 82-85 долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 октября. На следующей неделе цены на нефть не будут испытывать сильного давления, но и подняться выше пиков 2018 года не смогут, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова.

Динамика цен на сырье на следующей неделе будет определяться данными по запасам от Минэнерго США и Американского института нефти, рассказала агентству «Прайм» эксперт.

«Если статистика покажет рост запасов и снижение спроса на нефтепродукты, это сыграет в минус ценам на нефть», — предупредила Крылова.

Запланированное на 4 ноября заседание ОПЕК+ не принесет сюрпризов, считает специалист. Итоговая статистика по деловой активности в различных странах также не будет сильно отличаться от предварительных цифр, отмечает аналитик. Поэтому цены на нефть сорта Brent на следующей неделе будут колебаться в коридоре 82-85 долларов за баррель, заключила эксперт.

В начале октября министры экономического альянса ОПЕК+ поддержали идею наращивания добычи нефти. Добычу предложили нарастить на 400 тысяч баррелей.

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нефть энергетика цены на нефть
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