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Болдуин призвал отказаться от боевых патронов на съемках после трагедии с оператором

  /   Обновлено: 31 октября 2021 05:18
Шоу-бизнес
Болдуин призвал отказаться от боевых патронов на съемках после трагедии с оператором
Global Look Press  /  Armando Gallo/Arga Images

Вашингтон, 31 октября. Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на съемках вестерна Rust выступает за ограничение использования боевых патронов в кинопроизводстве.

Пока что актер не имеет права обсуждать расследование, о чем он сообщил журналистам. Видеозапись беседы Болдуина с корреспондентами в субботу появилась на портале TMZ.

«Мы были очень сплоченной съемочной группой, пока не произошло это ужасное событие», — отметил американец.

По его словам, его связывали дружеские отношения с оператором Галиной Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая. Болдуин намекнул, что в качестве возможной меры можно было бы использовать на съемочной площадке резиновые или пластиковые пули. Пока что он не принял окончательного решения, будет ли принимать участие в съемках, где требуется работать с огнестрельным оружием.

Случившееся шокировало не только актера. Создатели сериала «Новобранец» уже запретили использование настоящего оружия на съемках.

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оружие болдуин съемки патроны
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