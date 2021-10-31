Болдуин призвал отказаться от боевых патронов на съемках после трагедии с оператором

Вашингтон, 31 октября. Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на съемках вестерна Rust выступает за ограничение использования боевых патронов в кинопроизводстве.

Пока что актер не имеет права обсуждать расследование, о чем он сообщил журналистам. Видеозапись беседы Болдуина с корреспондентами в субботу появилась на портале TMZ.

«Мы были очень сплоченной съемочной группой, пока не произошло это ужасное событие», — отметил американец.

По его словам, его связывали дружеские отношения с оператором Галиной Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая. Болдуин намекнул, что в качестве возможной меры можно было бы использовать на съемочной площадке резиновые или пластиковые пули. Пока что он не принял окончательного решения, будет ли принимать участие в съемках, где требуется работать с огнестрельным оружием.

Случившееся шокировало не только актера. Создатели сериала «Новобранец» уже запретили использование настоящего оружия на съемках.