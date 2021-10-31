Школьник потушил снегом Вечный огонь в Новом Уренгое

Новый Уренгой, 31 октября. Несовершеннолетний школьник потушил Вечный огонь в Новом Уренгое. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как около мемориала на Площади Памяти в Новом Уренгое стоит группа школьников. Один из них бросает в огонь снег. После чего компания сразу решила скрыться с места преступления. Видео распространилось в соцсетях.

Сотрудники Следственного комитета заинтересовались инцидентом. По данному факту СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку.

Личности всех школьников уже установлены. Потушивший Вечный огонь несовершеннолетний раскаялся с содеянном и принес извинения, передает «Ямал-медиа».

Ранее московские правоохранители задержали школьника, который напал с ножом на своего одноклассника и серьезно ранил его.