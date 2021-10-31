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«Известия»: соглашение РФ и ОАЭ позволит развить сотрудничество в изучении космоса

  /   Обновлено: 31 октября 2021 05:14
Технологии
«Известия»: соглашение РФ и ОАЭ позволит развить сотрудничество в изучении космоса
Telegram  /  Роскосмос

Дубай, 31 октября. Россия и ОАЭ заключили контракт о сотрудничестве в космической отрасли. Соответствующее соглашение подписали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр по передовым технологиям ОАЭ Сара аль-Амири.

Договор был подписан в рамках межправительственного соглашения об исследовании космического пространства в мирных целях на Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

По словам Рогозина, в конкретные направления совместной работы входят организация пилотируемой космонавтики. Роскосмос готов подготовить представителей ОАЭ для длительного профессионального полета в космос, сказал глава корпорации.

Соглашение между двумя странами позволит развивать сотрудничество в области спутниковой навигации на взаимовыгодных условиях. Также станет возможным дистанционное зондирование Земли, мониторинг космического пространства.

Кроме этого, Россия и ОАЭ совместно будут создавать космические техники, спутниковую телекоммуникацию, а также проводить научные исследования на орбите Земли, передают «Известия».

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия готова предложить партнерам по МКС проект по вечно пилотируемой орбитальной станции. Об этом он сказал в ходе астронавтического конгресса в Дубае.

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