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Адмирал ВМС США Ставридис назвал Путина умным тактиком из-за большого ядерного арсенала

  /   Обновлено: 31 октября 2021 04:59
Политика
Адмирал ВМС США Ставридис назвал Путина умным тактиком из-за большого ядерного арсенала
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 31 октября. Американский адмирал в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО Джеймс Ставридис заявил, что российский лидер Владимир Путин является умным тактиком «с большим аппетитом к риску».

Ставридис заявил, что Россия и Китай проводят учения ВМС в северной части Тихого Океана, в Атлантическом океане и Балтийском море, а также наращивают сотрудничество. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

«Несмотря на сокращение численности населения и недиверсифицированную экономику, Россия по-прежнему обладает ядерным арсеналом, которого хватит для уничтожения всего мира, а Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску», — заявил бывший американский адмирал.

Ранее Ставридис обратил внимание на то, что в ходе пресс-конференции 25 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о прекращении с 1 ноября работы постпредства России и других органов для контактов с НАТО в ответ на действия военного блока. Он заявил, что Россия продолжает играть значимую роль на мировой арене, поэтому НАТО не может позволить себе роскошь полностью игнорировать позицию Москвы.

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