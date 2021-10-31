Пользователи Telegram осудили Украину за религиозную дискриминацию поляков

Киев, 31 октября. Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши заявил, что поляки подвергаются дискриминации на Украина по вероисповеданию, свободе слова и образованию.

Заявление польского ведомства обсудили пользователи Telegram-каналов. Об этом сообщает издание Regnum.

«Так на Украине и украинцы этому подвергаются, и ничего», — отреагировал один из комментирующих.

Тима Ш. иронично отметил, что на Украине нужно ставить больше памятников главе ОУН1 (запрещенная в РФ организация) Степану Бандере. Причем их можно поставить даже на польской границе.

«Сколько школ на польском на Украине и сколько на украинском в Польше? Петя Порошенко хорошую мину заложил с мовным законом, а хриплое (Зеленский. — Прим. ред.) продолжило политику нацизма», — пишет «Мышкин».

Игорь Г. считает, что Польша психологически готовит граждан западной Украины к возвращению в свой состав. Там уже поляков никто обижать не будет.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко рассказал, что утверждения Польши о якобы дискриминации поляков со стороны Украины являются некорректными.

1 Организация запрещена на территории РФ.