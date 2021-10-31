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Приостановка работы отеля в Хургаде продлится двое суток после отравления россиян

  /   Обновлено: 31 октября 2021 04:49
Общество
Приостановка работы отеля в Хургаде продлится двое суток после отравления россиян
pixabay.com

Каир, 31 октября. Санитарные власти Хургады в Египте приняли решение о закрытии отеля на двое суток после инцидента с массовым отравлением туристов.

Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что местные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были из-за отравления госпитализированы. Туристов расселяют по другим гостиницам. Генконсульство выясняет подробности инцидента.

Воропаев сообщил, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, постояльцы которого отравились. Туристов расселяют по другим гостиницам.

Ранее стало известно, что из-за отравления были госпитализированы до 30 человек. Житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники находятся в Хургаде, в беседе с РИА Новости рассказал, что среди почувствовавших недомогание и госпитализированных постояльцев отеля AMC Royal в основном дети от двух лет.

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туристы египет отравление россиян
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