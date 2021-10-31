Алек Болдуин впервые прокомментировал дело об убийстве оператора на съемках «Ржавчины»

Лос-Анджелес, 31 октября. Голливудский актер Алек Болдуин пообщался с журналистами и впервые прокомментировал инцидент с убийством оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина».

Звезда фильма «Перл-Харбор» пообщался с фотографами и рассказал, как проходит дело. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Это активное расследование в отношении погибшей женщины, она была моей подругой. Мы были очень, очень хорошо отлаженной командой, снимавшей фильм вместе, а потом произошло это ужасное событие. Время от времени на съемочных площадках происходят случайные несчастные случаи, но ничего подобного. Шанс подобного — один на триллион», — отметил актер.

instagram.com / @halynahutchins

Он добавил, что заинтересован в ограничении использования огнестрельного оружия на съемочной площадке. Болдуин подчеркнул, что за историю кинематографа было немного подобных случаев. Однако, когда такое происходит, необходимо принимать соответствующие меры.

«Резиновые пистолеты, пластиковые пистолеты, никакого огнестрельного оружия на съемочной площадке», — резюмировал артист.

Ранее ассистент режиссера Дэвид Холлс, отвечавший за безопасность оружия на площадке, рассказал, что процедура проверки револьвера, из которого стрелял Алек Болдуин на съемках вестерна «Ржавчина», была нарушена. Он признался, что не осмотрел оружие актера перед трагедией на съемочной площадке.