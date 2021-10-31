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Новую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Гватемалу
Общество
Новую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Гватемалу
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Гватемала, 31 октября. Новую партию российского препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили на территорию Гватемалы. Это произошло 30 октября. Соответствующую информацию передает официальный аккаунт препарата в Twitter.

В сообщении сказано, что новые дозы вакцины отечественного производства доставлены в субботу в Гватемалу для проведения прививочной кампании против коронавирусной инфекции в стране. Точное число доз вакцины неизвестно.

Минздрав Гватемалы 29 октября заявил, что страна получила примерно 700 тысяч доз российского препарата. Всего на территорию этой страны доставили около пяти миллионов доз вакцины.

Глава МИД России Сергей Лавров недавно сообщил, что «Спутник V» необходимо внести в перечень препаратов, использование которых одобряет Всемирная организация здравоохранения. Министр сделал это заявление во время встречи с главой организации Тедросом Аданомом Гебреисусом.

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коронавирус COVID-19 Спутник V
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