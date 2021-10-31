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Порошенко испугался «энергетического реванша» России
Политика
Порошенко испугался «энергетического реванша» России
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 31 октября. Экс-президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко заявил, что Россия набирает обороты и вот-вот возьмет «энергетический реванш».

Во время встречи с главой делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Восточного партнерства» Андрюсом Кубилюсом был поднят вопрос, как не допустить энергетического реванша Кремля, рассказал бывший украинский лидер в Facebook.

«Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем два или три года назад», — констатировал политик.

Во время беседы с Кубилюсом Порошенко также упомянул необходимость укрепления международной солидарности против «российской агрессии» и предпосылки этому — якобы Россия всегда шантажировала Украину, пока Киев при Порошенко не остановил прямые закупки газа из Москвы.

Недавно экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что энергосистему Украины уничтожили «злобные карлики-бизнесмены». Президент страны Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко довели этот процесс до финальной стадии.

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