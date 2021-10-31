Эпидемиолог Покровский призвал подавать в суд за умышленное заражение коронавирусом

Москва, 31 октября. Намеренное заражение людей коронавирусной инфекцией должно наказываться по закону, заявил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эпидемиолог Вадим Покровский.

С приходом пандемии появились истории о продуманном заражении инфекцией, которые подчас заканчиваются реанимацией или смертью. Такой подход можно объяснить желанием получить иммунитет, как это делали люди прошлых столетий до появления вакцин. Сейчас вакцинация, конечно, гораздо предпочтительнее этого рискованного метода, сказал врач в беседе с радио Sputnik.

«Здесь может применяться закон о преднамеренном распространении инфекционных болезней. Тут вполне может сработать действующее уголовное законодательство», — добавил он.

Если будет подана соответствующая жалоба в судебные органы, они должны будут рассмотреть, нет ли в конкретном случае заболевания умышленного причинения вреда здоровью путем намеренного заражения инфекцией. Что является еще одной причиной сделать прививку. Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививка от коронавируса может улучшить состояние болеющего при постковидном синдроме.