Прививка от COVID-19 может улучшить состояние пациента с постковидным синдромом

Москва, 31 октября. Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививка от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние болеющего.

По словам Гинцбурга, на данный момент постковидный синдром не до конца изучен. Об этом он заявил РИА Новости.

«Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект», — сказал специалист.

Так он ответил на вопрос, может ли вакцинация улучшить состояние пациента с постковидным синдромом. Однако на эту тему еще не проводились экспериментальные исследования, поэтому она требует углубленного изучения.

Ранее Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от дельта-штамма. При этом он отметил, что эпидемически значимым ни один из новых вариантов коронавируса не стал более значимым чем изначальный.