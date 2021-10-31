Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 04:40
04:39
Общество
Новую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Гватемалу
04:17
Политика
Порошенко испугался «энергетического реванша» России
04:12
Общество
Эпидемиолог Покровский призвал подавать в суд за умышленное заражение коронавирусом
04:09
Происшествия
Застреленный при задержании петербуржец зарезал сожительницу до приезда полиции
04:07
Общество
Прививка от COVID-19 может улучшить состояние пациента с постковидным синдромом
04:00
Общество
Эксперт по туризму Лукьяненко заявила о необходимости возрождения санаторного лечения в Крыму
03:54
Общество
Карри и куркума названы эффективными специями для борьбы с гипертонией
03:40
Общество
Аккуратное вождение поможет водителям снизить стоимость ОСАГО
03:31
Общество
Отель в Хургаде закрыли после отравления 40 россиян
03:30
Общество
Врач Тяжельников посоветовал тренировать сосуды для борьбы с метеозависимостью
Все новости

Прививка от COVID-19 может улучшить состояние пациента с постковидным синдромом

  /   Обновлено: 31 октября 2021 04:07
Общество
Прививка от COVID-19 может улучшить состояние пациента с постковидным синдромом
pixabay.com

Москва, 31 октября. Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививка от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние болеющего.

По словам Гинцбурга, на данный момент постковидный синдром не до конца изучен. Об этом он заявил РИА Новости.

«Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект», — сказал специалист.

Так он ответил на вопрос, может ли вакцинация улучшить состояние пациента с постковидным синдромом. Однако на эту тему еще не проводились экспериментальные исследования, поэтому она требует углубленного изучения.

Ранее Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от дельта-штамма. При этом он отметил, что эпидемически значимым ни один из новых вариантов коронавируса не стал более значимым чем изначальный.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Прививка от COVID-19 может улучшить состояние пациента с постковидным синдромом
вакцинация коронавирус гинцбург
Комментировать