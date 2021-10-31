Карри и куркума названы эффективными специями для борьбы с гипертонией

Москва, 31 октября. Гипертония относится к хроническим заболеваниям. Бороться с ней можно не только традиционными методами, но и с помощью специй.

Высокое артериальное давление называют «тихим убийцей». Оно может привести к крайне нежелательным последствиям вроде сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта. Поэтому за этим показателем организма нужно тщательно следить и проводить профилактические мероприятия. Например, можно употреблять специи.

При правильном подборе они могут помочь организму справиться с давлением и высоким уровнем холестерина. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

«Группа специй, включающая имбирь, кардамон, тмин и перец, является натуральным средством снижения артериального давления. Эта смесь пряностей получила название "гарам масала", что в переводе с хинди означает "горячая смесь"», — отметили авторы исследования из Университета Шри Рамачандры в Ченнаи.

Доктор Сакалачалам подчеркнул, что во многих штатах Индии эту смесь употребляют в качестве профилактики от гипертонии. Группа исследователей проводит эксперименты на мышах, чтобы выяснить, насколько специи эффективны в борьбе с этим заболеванием.

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«Антиоксидантные свойства гарам масалы являются главной причиной снижения артериального давления и уровня холестерина в организме», — рассказали ученые.

Помимо этой смеси есть и другие виды полезных специй. Исследователи считают, что листья карри оказывают положительное воздействие на сердце. Они улучшают кровоток и функциональность сосудов. Польза есть и от куркумы.

«Другие работы, изучающие влияние куркумина на артериальное давление, также продемонстрировали: прием куркумы снижает уровень систолического артериального давления, но не влияет на диастолическое давление», — резюмировали авторы.

Ранее диетолог Татьяна Дик рассказала, что специи являются не только натуральным способом усилить вкус блюда, но также влияют и на здоровье организма. По ее словам, корица и куркума способны предотвратить развитие онкологических заболеваний.