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Аккуратное вождение поможет водителям снизить стоимость ОСАГО
Общество
Аккуратное вождение поможет водителям снизить стоимость ОСАГО
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 31 октября. Либерализация рынка ОСАГО и рост конкуренции позволит россиянам найти варианты с привлекательной ценой, сообщил глава управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

Эксперт в беседе с «Праймом» отметил, что снизить стоимость ОСАГО также поможет аккуратное вождение. Дисциплинированный водитель по системе бонус-малус за год безаварийной езды получит 5% скидки. Максимальная скидка в рамках этих условий составляет 50%.

Важным фактором, влияющим на цену полиса, является стаж водителя. Его отсчет ведется с момента получения прав. Деление на малоопытных и опытных автомобилистов проходит на стыке два и три года.

Страховка, при прочих равных, обходится на 10-60% дороже тем водителям, которые имеют всего два года стажа. Если стаж составляет три года, то можно существенно сэкономить. Эксперт отмечает, что с этой точки зрения имеет смысл получить права пораньше.

Нынешний год оказался богатым на нововведения для автомобилистов. Ранее ФАН разобрался, какие изменения ждут водителей.

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