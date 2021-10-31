Отель в Хургаде закрыли после отравления 40 россиян

Каир, 31 октября. По распоряжению прокуратуры отель города Хургада закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности, туристов временно расселили по другим отелям.

Тем временем число человек, свалившихся с отравлением в четырехзвездном отеле красноморского курортного города, достигло 40 человек, информирует ТАСС по данным Федерации туристических палат Египта.

30 октября в отеле случилось массовое отравление. Пострадавших доставили в больницу с высокой температурой, врачи оказывают им оперативную медицинскую помощь и ставят капельницу. Известно, что в списке пациентов много маленьких детей до двух лет. Утром 30 октября россиян начали доставлять в поликлинику.