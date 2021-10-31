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Врач Тяжельников посоветовал тренировать сосуды для борьбы с метеозависимостью
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Врач Тяжельников посоветовал тренировать сосуды для борьбы с метеозависимостью

  /   Обновлено: 31 октября 2021 03:30
Общество
Врач Тяжельников посоветовал тренировать сосуды для борьбы с метеозависимостью
pixabay.com

Москва, 31 октября. Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды различными способами, заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, в этом помогут регулярное применение контрастного душа, выполнять другие закаливающие процедуры. Врач также рекомендует для борьбы с метеозависимостью делать зарядку, хорошо высыпаться и сбалансированно питаться.

Овощи и фрукты, содержащие множество витаминов и минералов также могут снизить страдания от изменения погоды. Об этом информирует РИА Новости.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее развеял миф о метеозависимости осенью и назвал причину, по которой люди могут чувствовать недомогание в этот период. По его мнению, происходят естественные процессы, которые человек мог бы и не заметить, если бы это не раздували в прессе.

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погода здоровье метеозависимость
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