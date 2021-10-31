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Политика
Пушков констатировал провал НАТО после слов Лаврова о работе постпредства
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Пушков констатировал провал НАТО после слов Лаврова о работе постпредства
Политика
Пушков констатировал провал НАТО после слов Лаврова о работе постпредства
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 31 октября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил о полном провале руководства Североатлантического альянса из-за потери контактов с Россией.

Пушков прокомментировал слова бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который призвал Вашингтон «остерегаться медведя». Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Экс-главком НАТО, адвокат ракетно-бомбовой войны альянса против Ливии генерал Ставридис счел едкой фразу (главу МИД РФ Сергея. — Прим. ред.) Лаврова, который посоветовал НАТО обращаться к послу России в Брюсселе, если "возникнут какие-либо экстренные дела". Едкая — не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это — полный провал руководства НАТО», — отметил Пушков.

Ранее Джеймс Ставридис заявил, что НАТО не может позволить себе полностью игнорировать Россию, с которой еще можно восстановить отношения, поэтому Альянсу нужно обратить внимание на одну «едкую фразу» Лаврова. Он обратил внимание на то, что в ходе пресс-конференции 25 октября Лавров заявил о прекращении с 1 ноября работы постпредства России и других органов для контактов с НАТО в ответ на действия военного блока.

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нато лавров пушков
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