Тула, 31 октября. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лица вандалов, которые нарисовали надпись на одной из стен Тульского кремля.

Пресс-центр регионального управления МВД сообщил, что правоохранители проводят мероприятия по установлению обстоятельств, подробностей, деталей и лиц, которые причастны к инциденту. Недавно в Сети были опубликованы снимки, на которых видно слово "Успех", нарисованное на стене Кремля около музея самоваров.

Основные реставрационные работы крепости завершили во время подготовки и празднования в прошлом году 500-летия строительства памятника. Тульский кремль является памятником оборонного зодчества XVI века.

Вандалы недавно осквернили монумент героям войны. Происшествие произошло на территории Пятигорска. Сотрудники правоохранительных органов ищут этих преступников.