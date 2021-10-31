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Вандалы разрисовали стену Тульского кремля
Происшествия
Вандалы разрисовали стену Тульского кремля
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Тула, 31 октября. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лица вандалов, которые нарисовали надпись на одной из стен Тульского кремля.

Пресс-центр регионального управления МВД сообщил, что правоохранители проводят мероприятия по установлению обстоятельств, подробностей, деталей и лиц, которые причастны к инциденту. Недавно в Сети были опубликованы снимки, на которых видно слово "Успех", нарисованное на стене Кремля около музея самоваров.

Основные реставрационные работы крепости завершили во время подготовки и празднования в прошлом году 500-летия строительства памятника. Тульский кремль является памятником оборонного зодчества XVI века.

Вандалы недавно осквернили монумент героям войны. Происшествие произошло на территории Пятигорска. Сотрудники правоохранительных органов ищут этих преступников.

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