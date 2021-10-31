Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 04:39
04:39
Общество
Новую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Гватемалу
04:17
Политика
Порошенко испугался «энергетического реванша» России
04:12
Общество
Эпидемиолог Покровский призвал подавать в суд за умышленное заражение коронавирусом
04:09
Происшествия
Застреленный при задержании петербуржец зарезал сожительницу до приезда полиции
04:07
Общество
Прививка от COVID-19 может улучшить состояние пациента с постковидным синдромом
04:00
Общество
Эксперт по туризму Лукьяненко заявила о необходимости возрождения санаторного лечения в Крыму
03:54
Общество
Карри и куркума названы эффективными специями для борьбы с гипертонией
03:40
Общество
Аккуратное вождение поможет водителям снизить стоимость ОСАГО
03:31
Общество
Отель в Хургаде закрыли после отравления 40 россиян
03:30
Общество
Врач Тяжельников посоветовал тренировать сосуды для борьбы с метеозависимостью
Все новости

Два американца стали жертвами стрельбы в Калифорнии

  /   Обновлено: 31 октября 2021 03:07
Происшествия
Два американца стали жертвами стрельбы в Калифорнии
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Сакраменто, 31 октября. Два человека погибли и еще пять пострадали во время стрельбы в американском штате Калифорния. Трагедия произошла на вечеринке в честь праздника Хеллоуин. Соответствующей информацией поделился канал Fox News.

По информации телеканала, происшествие случилось в пятницу на вечеринке, в которой принимали участие сотни людей. Два человека скончались от полученных ранений. Одного пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

До этого в больницу доставили еще четырех человек с ранениями в результате стрельбы. Их состояние медики также оценивают как тяжелое, но стабильное. Соответствующей информацией телеканал поделился, ссылаясь на офис шерифа округа Сакраменто. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент расследуют инцидент, устанавливают детали и подробности трагедии.

Два человека недавно скончались в результате стрельбы на территории торгового центра в американском штате Айдахо. Во время происшествия шесть человек получили огнестрельные ранения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два американца стали жертвами стрельбы в Калифорнии
сша стрельба хеллоуин
Комментировать