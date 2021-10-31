Два американца стали жертвами стрельбы в Калифорнии

Сакраменто, 31 октября. Два человека погибли и еще пять пострадали во время стрельбы в американском штате Калифорния. Трагедия произошла на вечеринке в честь праздника Хеллоуин. Соответствующей информацией поделился канал Fox News.

По информации телеканала, происшествие случилось в пятницу на вечеринке, в которой принимали участие сотни людей. Два человека скончались от полученных ранений. Одного пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

До этого в больницу доставили еще четырех человек с ранениями в результате стрельбы. Их состояние медики также оценивают как тяжелое, но стабильное. Соответствующей информацией телеканал поделился, ссылаясь на офис шерифа округа Сакраменто. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент расследуют инцидент, устанавливают детали и подробности трагедии.

Два человека недавно скончались в результате стрельбы на территории торгового центра в американском штате Айдахо. Во время происшествия шесть человек получили огнестрельные ранения.