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Гинцбург указал на необходимость облегченного варианта вакцины от COVID-19 для детей
Общество
Гинцбург указал на необходимость облегченного варианта вакцины от COVID-19 для детей
Prt Scr youtube.com  /  СберТВ

Москва, 31 октября. Вакцина от COVID-19, разрабатываемая для иммунизации детей и подростков, находится на стадии испытаний. Почему ребенку нельзя уколоть обычный препарат, объяснил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, основная причина — разница в весе между взрослыми и детьми. Это ставит перед необходимостью разработать облегченный вариант вакцины, который не окажет негативного влияния на организм, но при этом обеспечит защиту от инфекции, передает «Вечерняя Москва».

«Ребенок весит меньше, поэтому и вакцину нужно "подогнать". Это ключевой вопрос. Вот моя внучка в свои 14 лет весит так же, как ее мама. Она у меня высокая и спортивная девушка. Поэтому я ее провакцинировал стандартным "Спутником V". И с ней ничего не случилось», — объяснил Гинцбург.

Гинцбург добавил, что вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет вскоре может быть зарегистрирована. По его словам, препарат отличается от стандартного «Спутника V» лишь меньшей концентрацией. Побочных эффектов при этом у вакцины не обнаружено.

Конечное название препарата для детей еще не определено. Однако Гинцбург предположил, что он останется тем же «Спутником V», но с припиской буквы «М».

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