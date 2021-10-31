Риэлтор Коркка посоветовала защищать недвижимость от продажи без участия собственника

Москва, 31 октября. Россияне могут защитить свою недвижимость от незаконной продажи, запретив проведение сделок без их личного участия, сообщила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Эксперт советует обратиться в Росреестр с заявлением о запрете продажи или передачи недвижимости без присутствия собственника. Это бесплатная услуга, воспользоваться ей можно через МФЦ, рассказала агентству «Прайм» Коркка.

Кроме того, эксперт посоветовала проявлять аккуратность в обращении с электронной цифровой подписью. Также важно внимательно читать все документы, перед их подписанием, и следить за своими персональными данными.

Ранее сообщалось, что активность жителей российских регионов на столичном рынке элитной недвижимости выросла в сентябре. Спрос таких клиентов на покупку квартир превысил показатель за тот же период 2019 года на 41%, на аренду — на 66%.