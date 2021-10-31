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Риэлтор Коркка посоветовала защищать недвижимость от продажи без участия собственника
Экономика
Риэлтор Коркка посоветовала защищать недвижимость от продажи без участия собственника
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Москва, 31 октября. Россияне могут защитить свою недвижимость от незаконной продажи, запретив проведение сделок без их личного участия, сообщила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Эксперт советует обратиться в Росреестр с заявлением о запрете продажи или передачи недвижимости без присутствия собственника. Это бесплатная услуга, воспользоваться ей можно через МФЦ, рассказала агентству «Прайм» Коркка.

Кроме того, эксперт посоветовала проявлять аккуратность в обращении с электронной цифровой подписью. Также важно внимательно читать все документы, перед их подписанием, и следить за своими персональными данными.

Ранее сообщалось, что активность жителей российских регионов на столичном рынке элитной недвижимости выросла в сентябре. Спрос таких клиентов на покупку квартир превысил показатель за тот же период 2019 года на 41%, на аренду — на 66%.

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