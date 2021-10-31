Гинцбург: разные законодательства Европы и России не дают EMA признать «Спутник V»

Москва, 31 октября. Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что европейское законодательство по регистрации вакцин не гармонизировано с российским.

Из-за этой «дисгармонии» в законодательствах российские вакцины до сих пор не признает Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом информирует «Вечерняя Москва».

«Имеется ряд проблем, которые именно из-за этой несогласованности возникают. Просто для примера. В отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается, допустим, по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с нашими. Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные», — сказал эксперт.

По словам Гинцбурга, процесс признания вакцины «Спутник V» мог бы идти быстрее, если бы ее оценивали по результатам практического использования. Российский препарат хорошо справляется с защитой от различных вариантов коронавируса, но EMA не хочет этого замечать.

Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от дельта-штамма. При этом он отметил, что эпидемически значимым ни один из новых вариантов коронавируса не стал более значимым чем изначальный.