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Брюссель и Вашингтон приостановили торговый спор по стали и алюминию

  /   Обновлено: 31 октября 2021 02:40
Политика
Брюссель и Вашингтон приостановили торговый спор по стали и алюминию
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Вашингтон, 31 октября. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз и США договорились урегулировать спор по поводу пошлин на сталь и алюминий.

Речь идет о пошлинах на импортируемые из Евросоюза сталь и алюминий, которые администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела в 2018 году. ЕС ответил пошлинами на некоторые американские товары. Сейчас стороны договорились не отменять полностью пошлины, но некоторое количество европейской стали и алюминия можно будет ввозить в США без них.

«Мы договорились с США приостановить наш торговый спор по стали и алюминию», — сообщил Домбровскис в Twitter.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано анонсировал двусторонние консультации ЕС и США по России. По словам дипломата, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен договорились начать диалоги высокого уровня по РФ и индо-тихоокеанскому региону

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