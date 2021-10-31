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Вучич заявил о зависимости зарплат в Сербии от цен на российский газ
Политика
Вучич заявил о зависимости зарплат в Сербии от цен на российский газ
instagram.com  /  @avucic

Белград, 31 октября. Размер сербских зарплат и пенсий зависит от будущей договоренности с Кремлем по поводу цен на газ.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будущая стоимость газа будет складываться из «нефтяной формулы» и биржевой стоимости, а зима будет долгой и холодной. Об этом он рассказал на телеканале В92.

«Сейчас перед нами стоит вопрос, успеем ли мы быстро обновить первый блок TENT и достигнуть договоренности с Путиным, тогда бы мы могли идти к большему росту зарплат и пенсий, но цель прежде всего – не увеличивать цены на газ и электричество», — отметил глава Сербии.

Вучич напомнил, что сербский газ и электричество самые дешевые. Дешевле только у Молдавии и Украины.

Ранее газовая компания из Польши PGNiG обратилась к «Газпрому» с просьбой уменьшить цены на голубое топливо. При этом в восточноевропейском государстве желают принимать сырье не по газопроводу «Северный поток — 2», а стремятся задействовать для получения топлива Украину.

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