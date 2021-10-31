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Кабмин утвердил решение о выдаче льготных кредитов пострадавшему в пандемию бизнесу
Экономика
Кабмин утвердил решение о выдаче льготных кредитов пострадавшему в пандемию бизнесу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 октября. Предприятия, пострадавшие от пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, могут рассчитывать на кредиты по льготной ставке. Такое постановление утвердило Правительство России, сообщается на сайте кабмина.

Программа является обновленной версией предыдущего распоряжения. На данные цели будет выделено до 20 миллиардов рублей. Кредит выдается на срок в полтора года. Отмечается, что первые шесть месяцев оплату можно не производить.

«С ноября для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0», — отмечается в сообщении.

Выдавать подобные кредиты будут до 30 декабря текущего года. Меры применимы к 17 отраслям вместо 11, добавленных в первом этапе программы. По просьбе бизнеса перечень пополнился дополнительным образованием, услугами по уходу за детьми, химчистками, стоматологиями и рядом других. Основным условием для выдачи кредита по-прежнему является сохранение 90% сотрудников.

Планируется также поддержка малого и среднего бизнеса. Постановление о выдаче выплат подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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