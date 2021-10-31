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Украинский епископ избил соседа из-за русского языка в Киеве
Происшествия
Украинский епископ избил соседа из-за русского языка в Киеве
wikipedia.org  /  Nick Grapsy / CC BY-SA 4.0

Киев, 31 октября. Конфликт между киевским епископом раскольнической «Православной церкви украины» и соседями произошел на территории столицы страны. Причиной ссоры стал громкий лай собаки пострадавших.

Священнослужитель напал на соседку у подъезда и стал колотить ее. Она позже сообщила, что инцидент произошел настолько быстро, что она даже не успела отреагировать. Позже епископ набросился на супруга пострадавшей, который пришел, чтобы разобраться в случившимся.

Второй раз приступ агрессии у священнослужителя произошел из-за русского языка, на котором разговаривали супруги. Потерпевшая сообщила, что священник угрожал им службой безопасности Украины. Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение».

Итальянский священник ранее приобретал наркотические средства за пожертвования для храма. Суд заключил священника под домашний арест. Мужчину обвиняют в обороте наркотиков.

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украина ссора церковь конфликт
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